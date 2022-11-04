Galatasaray NEF TOFAŞ'ı devirdi

Ligin 6. haftanın açılış maçında Galatasaray NEF, TOFAŞ Basketbol Takımı'nı 90-76 mağlup etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında TOFAŞ, Galatasaray NEF’e konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan haftanın açılış mücadelesine Berk Uğurlu, Rob Gray, Arturas Milaknis, Deon Thompson, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Berk Uğurlu ile buldu. Rakibin sayılarına pota altından Boubacar Toure ile karşılık veren Bursa temsilcisi, 5. dakikada televizyon molasına 12-7 geride girdi. Mola dönüşü 6-0’lık seri farkı 11 sayıya (18-7) çıkaran Sarı Kırmızılıların bu serisine Boubacar’ın serbest atışlarıyla son veren TOFAŞ, çeyrek sonunda Deon Thompson ile skor bulsa da ilk periyot 24-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyoda Yunus Emre Sonsırma’nın üçlüğüyle başlayan Galatasaray NEF, bir üçlük de Angelo Caloiaro ile bulunca (74-60) Coach Dimitrios Priftis’in molası geldi. Mola dönüşü Boubacar Toure, Tyler Ennis, Rob Gray’in sayılarıyla farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, rakibin hızlı hücum sayılarına engel olamayınca bitime 4.18 kala fark 16’ya çıktı: 81-65. Tyler Ennis’in üçlüğü sonrası Boubacar Toure’nin basketleriyle bitime 2 dakika kala farkı 12’ye (84-72) indiren Bursa temsilcisi, kalan bölümde devamını getiremeyince parkeden 90-76 mağlup ayrıldı.

Galatasaray NEF deplasmanında TOFAŞ’ta Boubacar Toure 21 sayı; Rob Gray 14 sayı; Deon Thompson ve Tyler Ennis 12’şer sayı; Emre Tanışan ise 10 sayıyla oynadı. İlkan Karaman ve Berke Büyüktuncel’in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı mücadelede Suleiman Braimoh ve Cecil Williams da yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Milli maçlar nedeniyle lige verilecek ara sonrası 7. haftada Fenerbahçe Beko’yla kozlarını paylaşacak. 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın tarih ve saati Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.