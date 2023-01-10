Galatasaray Nef maçı biletleri satışa çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının 15 Ocak Pazar Günü saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynayacağı Galatasaray Nef maçının biletleri 11 Ocak Çarşamba günü satışa çıkıyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Potanın Tarzanları ilk yarının son maçında Galatasaray Nef’i 15 Ocak Pazar Günü saat 13.00’da Manisa’da ağırlayacak.

Potanın Tarzanları bir dev takımı daha Manisalı spor severlerle buluşturacak.

Karşılaşmanın biletleri de 11 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak. Manisalı basketbol severler biletlerini passo.com.tr ve Mümin Özkasap Stadı Passo Ofisi’nden satın alabilecek.

“HEDEFİMİZ VE TÜM PLANIMIZ GALATASARAY NEF’İ MAĞLUP ETMEK”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, “Galatasaray gibi Türk sporunda önemli bir yeri olan kulübü Pazar günü Manisa’da ağırlayacağız. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü yanımızda görmek istiyoruz. Hedefimiz ve tüm planımız Galatasaray Nef’i mağlup etmek. Bunun için de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.