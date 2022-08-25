Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na sponsorluk anlaşması

Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma sponsorluğunu üstlendi.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ofisi ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine Petrol Ofisi’nden 1 Eylül itibarıyla CEO’luk görevini üstlenecek olan Mehmet Abbasoğlu ile Galatasaray Futbol Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek katıldı.

18 Eylül 2021 tarihinde kurulan ve 2021-2022 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde yer alan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma sponsorluğunu üstlenen Petrol Ofisi, Türk futbolunun gelişimine destek vermeye devam ediyor.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezonda Galatasaray Petrol Ofisi adıyla mücadele edecek.