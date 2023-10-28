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Galatasaray Espor PUBG MOBILE’da Avrupa Şampiyonu oldu

SPOR 28.10.2023, 16:00
Galatasaray Espor PUBG MOBILE’da Avrupa Şampiyonu oldu

PUBG MOBILE European Wonder League 2. Sezon kadınlar turnuvasında Türk temsilci Galatasaray Espor takımı toplamda 125 puan alarak büyük bir başarıya imza attı ve bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE’ın Doğu Avrupa ekibi tarafından 9 - 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen PUBG MOBILE European Wonder League 2. Sezon (PMEWL) kadınlar turnuvasına Türk takımları damga vurdu. 

Türkiye’nin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden takımların da katıldığı turnuvada elde ettiği 125 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen temsilcimiz Galatasaray Espor, önemli bir başarı yakalayarak iki sezon üst üste şampiyon oldu.

Finallere 5 Türk takımı doğrudan adını yazdırdı

Toplamda 16 Türk takımının katıldığı turnuva kıran kırana ve rekabet oranı yüksek maçlara sahne oldu. Turnuva başından itibaren başarılı bir mücadele sergileyen Galatasaray Espor, ilk grubu birinci sırada tamamlarken diğer Türk temsilcilerinden Digital Athletics, İstanbul Wildcats, Eagle Espor ve Fenerbahçe Espor da gruplarından doğrudan finallere katılma hakkı kazandı.

Türk kadın espor takımları turnuvaya damga vurdu

Turnuvanın final aşamasına ise 6 farklı Türk takımı katılma başarısı gösterirken temsilcilerimizin sıralamadaki yerleri ise şöyle oldu: Galatasaray Espor birinci, Eagle Espor dördüncü, İstanbul Wildcats altıncı, Fenerbahçe Espor sekizinci, Digital Athletics on üçüncü ve Bonfire Esports ise on dördüncü.

32 takım mücadele etti

Toplamda 32 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci hafta grup aşamalarında ilk dört sıraya giren takımlar direkt olarak final aşamasına katılmaya hak kazandı. Her iki gruptan da 10’ar takım olmak üzere 20 takımın finallere yükselmek için mücadele ettiği turnuvanın final aşaması ise 16 takımın mücadelesine sahne oldu.

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1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
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1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
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16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3