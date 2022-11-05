Galatasaray'dan Ülgür Gökhan'a ziyaret

Galatasaray Spor Okulları ve Kepez Hamidiye Spor Kulübü yönetimi Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a nezaket ziyaretinde bulundu.ÇANAKKALE (İGFA) - Galatasaray Spor Okulları ve Kepez Hamidiye Spor Kulübü yönetiminden Uğur Aydın, Ender Altay, Oğuz Öztürk ve Numan Aksay’ı makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sohbet ortamında geçen ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Gökhan, teknik ekibe yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaret, sonunda verdiği destekler nedeni ile Başkan Gökhan’a teşekkür eden teknik ekip, forma takdiminde bulundu.