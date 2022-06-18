Galatasaray damağının tadını biliyor!

2021-2022 Sezonunda Galatasaray Spor Kulubü Tesislerinde süt ve süt ürünleri tedariği konusunda Süzülmüş Kardeşler’i tercih eden kulüp; duyulan memnuniyet sonrası yeni sezonda da tercihini Süzülmüş Kardeşler ürünlerinden yana kullandı.

ERDOĞAN DEMİR (KEŞAN POSTASI)

EDİRNE (İGFA) – Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulunun ardından yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte Kırklareli’nin önde gelen firmalarından Süzülmüş Kardeşler San. Tic. Ltd. Şti adına Burak Süzülmüş 2022-2023 sezonu için kulüp yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında kulüp, ürünlerin lezzeti ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni sezon için de ‘devam’ dedi.

Yeni sezon için varılan mutabakat sonrası özel bir açıklama yapan Burak Süzülmüş, ‘’Ülkemizin ve Avrupa’nın güzide kulüplerinden Galatasaray Futbol Kulübü’nün ürünlerimizden memnun kalarak yeniden bizi tercih etmesi bizler için de gurur kaynağı oldu. Bölgemizin coğrafi işaretli ürünü olan peynirimiz başta olmak üzere Kırklareli’mizin lezzetini taşıyan süt ve süt ürünlerimizin tercih edilmesi, ilimizin lezzetlerinin tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Gerçekleşen anlaşmanın hem kulübümüze hem de Kırklareli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ İfadelerini kullandı.