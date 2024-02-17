Son Dakika

Galatasaray , Ankaragücü deplasmanında

SPOR 17.02.2024, 17:58
Galatasaray , Ankaragücü deplasmanında

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray bu akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşacakGalatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda 18 Şubat Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Mert Güzenge üstlenecek. 

Galatasaray'ın Ankara’ya giden oyuncu kafilesi şu şekilde:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

Galatasaray ligdeki son 6 maçını kazanarak 66 puanla rakibinin iki puan önünde zirveye yerleşti. Avrupa Ligi’nde ise Sparta Praha ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı. 

Ankaragücü ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

SON 9 RESMİ MAÇIMIZI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Okan Buruk’un öğrencileri, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

BARIŞ ALPER FORMDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

104. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

DEPLASMAN

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Hatayspor 26 29
13. Kayserispor 25 29
14. Samsunspor 25 29
15. Karagümrük 26 28
16. Alanyaspor 25 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 22 35
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Keçiörengücü 23 29
11. Manisa FK 23 27
12. Erzurumspor 22 27
13. Ümraniye 22 27
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 23 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 23 52
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 24 41
7. Newcastle 25 37
8. West Ham United 25 36
9. Brighton 24 35
10. Wolves 25 35
11. Chelsea 24 34
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Atletico Madrid 25 51
4. Barcelona 24 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Valencia 24 35
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 30
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 25 18
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7