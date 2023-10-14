Galatasaray'a Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma

Galatasaray ve Nike, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan özel forma ile Türk futbol tarihinde unutulmaz bir an yaratıyor.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray ailesinin uzun yıllar boyunca birlikte yaşadığı zaferleri, zorlukları ve anıları temsil eden forma, Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923 yılında giydiği tarihi forma ile aynı çizgilere sahip. Bu, Cumhuriyetin ilk yılından bugüne Galatasaraylıların el ele yürüyüşünü sembolize ediyor.

Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor. Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseli’yi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni 2023/24 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem de gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü.

Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılını onurlandıran özel formasında sadece tarihi bir anı canlı tutmakla kalmıyor, aynı zamanda bu özel yılın önemini vurgulamak için özel bir dokunuş ekliyor. Formada, Galatasaray'ın kökleri ve tarihiyle bağlantısını simgeleyen çizgilere yer verilirken, 1923 yılından 2023 yılına Cumhuriyet’in uzun ve kararlı yolcululuğuna saygı gösteriyor ve Galatasaray'ın tavizsiz yürüyüşüne atıfta bulunuyor.

Nike ve Galatasaray, sadece spor arenalarında değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda da liderlik yapmayı hedefliyor. Bu nedenle 100.Yıl forması, geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretildi. Daha az atık ve daha çevreci bir yaklaşımının yansıtılması, sporun sürdürülebilirlik alanındaki rolünü güçlendiriyor.

Galatasaray'ın 2023/24 sezonu için tanıttığı özel forma, tarihi bir anıyı canlı tutarken, geleceğe de bir söz veriyor. Galatasaray ailesi, birlik ve adanmışlıkla zafer yolunda yürümeye devam edecek, tıpkı 1923’ten bugüne olduğu gibi.

2023/24 3. forma, gsstore.org, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunulacak.