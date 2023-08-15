Futbol yorumcusu Serkan Korkmaz İGFA'ya konuştu

Futbol Yorumcusu ve Köşe Yazarı Keşanlı Serkan Korkmaz, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in sorularını cevaplandırdıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aslen Keşanlı olan ve spor muhabirliği ile başladığı televizyonculukta önemli noktalara gelen Serkan Korkmaz,İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in yaptığı röportajda kendisi ile ilgili merak edilenleri ve mesleğe başlangıcından bugüne olan gelişmeleri anlattı.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldim. Aslen Edirne’nin Keşan ilçesindenim. Liseyi İzmir’de okudum. Yaz tatillerini Keşan’da geçiriyordum. Üniversiteyi kazandıktan sonra Keşan’dan ayrıldım. Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım. Okul zamanından itibaren mesleğimle tanıştım ve okulu tamamladıktan sonra da spor muhabirliği ile bu mesleğin içinde bulunuyorum. Annem Ayşe Korkmaz’ın mezarı Seydiköy’de bulunmaktadır. Zaman zaman annemi mezarında ziyaret etmekteyim.

Televizyonculuk kariyeriniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl başladınız ve bugüne nasıl geldiniz?

Tabii, memnuniyetle. Televizyonculuk kariyerime Cine 5 televizyonunda başladım. İnşaat Mühendisliği eğitimimi tamamladıktan sonra, televizyon dünyasıyla tanıştım ve o tarihten beri bu alanda çalışıyorum. Daha sonra Show TV'ye geçtim ve bir süre burada görev aldıktan sonra Ntv'nin kurulmasıyla beraber bu kanala geçtim ve toplam 10 sene boyunca Ntv'de çalıştım.

NTV'deki deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? NTV'de geçirdiğiniz süre nasıldı?

NTV'deki deneyimlerim oldukça değerliydi. Haber dünyasında çalışmak heyecan vericiydi ve NTV'nin kuruluş döneminden itibaren haber sunuculuğu ve diğer görevlerde yer aldım. Ekip arkadaşlarımla birlikte zorlu ve önemli haberlerin yayınlanmasına katkıda bulunmak benim için gurur vericiydi.

NTV'den sonra Haber 24 ve Fox Türkiye'ye geçtiniz. Bu süreçte neler yaşadınız?

Evet, NTV'den sonra Haber 24'e transfer oldum ve 3 yıl boyunca burada görev aldım. Daha sonra Fox Türkiye'ye geçtim ve burada da yaklaşık 1 yıl çalıştım. Bu dönemlerde farklı medya kuruluşlarında çalışarak deneyimlerimi çeşitlendirdim ve daha geniş bir perspektif kazandım.

TRT ve Beyaz TV ile olan süreç nasıl gelişti?

Fox Türkiye'den sonra TRT televizyonuna transfer oldum ve burada da bir süre program sundum. Daha sonra Beyaz TV ile kısa bir süre çalıştım. Her biri farklı deneyimler ve farklı formatlarla beni zenginleştiren tecrübelerdi.

A Haber Televizyonu'nda Spor Müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra A Spor kanalına geçtiniz. Şu anki göreviniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Serkan Korkmaz: Evet, A Haber Televizyonu'nda spor müdürü olarak görev aldıktan sonra A Spor kanalına geçtim. Müdürlükten ayrılmama rağmen, A Spor’da futbol yorumculuğu yapmaktayım. Sabah ve Fotomaç Gazetesi’nde spor yazarlığı görevime devam ediyorum.

NUT SPOR youtube kanalını kurdunuz. Biraz da ondan bhseder misiniz?

A Spor Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra başta Nihat Kahveci olmak üzere birçok futbolcu ve futbol yorumcusu arkadaşımızla birlikte Nut Spor Youtbe kanalını kurduk ve burada futbolla ilgili çeşitli programlar yapmaktayız.

Kariyeriniz boyunca en çok keyif aldığınız anılarınız nelerdir?

Kariyerim boyunca birçok unutulmaz anıya sahibim. Özellikle büyük spor etkinliklerinin canlı yayınlarını yapmak, heyecanı ve enerjisi yüksek anlardı. Ayrıca zorlu haberlerle başa çıkmak ve önemli haberleri izleyicilere ulaştırmak da kariyerimdeki en değerli anılardan biri.

Televizyonculuk kariyerinizde başarıya ulaşmanın sırrı nedir?

Başarı için öncelikle azimli olmak ve kendinize güvenmek gerekiyor. Her zaman doğru bilgiyi, tarafsızlık ilkesini ve izleyiciye saygıyı ön planda tutmak da önemlidir. Ayrıca ekip çalışmasının da başarıya ulaşmada büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.

Gelecek hedefleriniz nelerdir? Kariyerinizde yeni projeler veya planlarınız var mı?

Gelecek hedeflerim doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaşmak ve farklı platformlarda da içerik üretmek istiyorum. Televizyonculuğun yanı sıra dijital medya ve yayıncılık alanlarında da kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Yeni projeler ve planlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

Son olarak, genç televizyonculara ve medya çalışanlarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Genç televizyoncular ve medya çalışanları için önemli birkaç tavsiyem olabilir. Öncelikle tutkulu oldukları bir alanda çalışmalarını öneririm. Çünkü işinizi severek yapmak, başarıya giden yolda size enerji ve motivasyon sağlar. Ayrıca sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye odaklanmanız, sektördeki hızlı değişimlere ayak uydurmanıza yardımcı olacaktır. İşbirliğine önem verin ve ekip çalışmasının gücünü fark edin. Ve tabii ki dürüstlük ve güvenilirlik, kariyerinizde önemli birer değerdir.

Keşanspor denince aklınıza gelen nedir?

Yıllarca Keşan’ı 3.Lig’de temsil eden Keşanspor’un yaşadıkları beni hep üzmüştür. 5-6 yıl hiçbir ligde yer almayan ve daha daha sonra el atılmasıyla 2. Amatör’den başlayıp 2022/2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Keşanspor’a ve Keşan’daki tüm kulüplere yeni sezonda başarılar diliyorum. Keşan’da spor adına üzerimize düşen bir görev varsa her zaman yerine getirmeye hazırım. Keşanspor’un yeniden 3.Lige ve ardından 2.Lig’e çıkması en büyük temennim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve İGFA'ya teşekkür ederim. Erdoğan Demir, Trakya’nın önemli gazetecilerinden biridir. 40 yıldan bu yana yerel ve ulusal basında yaptığı çalışmalar Keşan için damga vurmuştur. Sizler aracılığı ile tüm Keşanlı hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.