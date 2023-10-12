Furkan Şare Uzunköprüspor’da

Keşan’da yetişen ve çeşitli kulüplerde forma giyen Furkan Şare, 2023/2024 sezonunda Keşanspor ile aynı grupta BAL 2.Lig Grubu’nda mücadele edecek olan Uzunköprüspor’da forma giyecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çeşitli kulüplerde forma giyen Furkan Şare, Uzunköprüspor ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme imzalayarak, yeni sezonda Uzunköprsüpor forması giyeceğini duyurdu.

Şare, yeni sezonda Uzunköprüspor’da forma giymekten mutlu olacağını belirterek “Takım arkadaşlarımızla takımımızın başarısı için ter dökeceğiz” dedi.