Furkan Eryılmaz 3 yarışta birincilik elde etti

Kariyerinde 7 Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra Doğu Avrupa 600cc SBKS Şampiyonluğu bulunan milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz, PizzaLazza desteğiyle 2022 sezonunda 2 farklı grupta Türkiye şampiyonu olmanın yanı sıra, BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası takvimindeki 3 yarışta birincilik elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Tekstil, sağlık, perakende ve hızlı servis restoranlar alanlarındaki yatırımlarıyla 70 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Turgut Aydın Holding bünyesinde faaliyet gösteren yerli pizza markası PizzaLazza, milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz’a destek veriyor.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen Doğu Avrupa Pist Şampiyonası’nı 2013 yılında şampiyon olarak noktalayan Furkan Eryılmaz, 2022 sezonunda da PizzaLazza desteğiyle yer aldığı BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonasının 22-23 Ekim tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenen ayağında Cumartesi günü elde ettiği üçüncülüğün ardından Pazar günü yapılan son yarışı birinci sırada tamamladı.

Furkan Eryılmaz’ın bu başarısının da katkısıyla Türkiye; Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya’nın yer aldığı takımlar sıralamasında da birinciliği elde etti.

Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Eryılmaz, yarışla ilgili şunları dile getirdi: “BMU AVRUPA SSP600 sezonunun son yarışını birincilikle tamamlamaktan mutluluk duyuyorum. Rakipler kadar şanssızlıklarla da mücadele ettiğimiz bu sezonu 3’ü birincilik olmak üzere 7 yarışta podyumda yer alarak tamamlamış olduk. Türkiye’mizin de takımlar sıralamasında birinci olmasından gurur duyuyorum. Başta ana sponsorum PizzlaLazza olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ederim.”

BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası takvimindeki 3 yarışta birincilik, 2 yarışta ikincilik ve 2 yarışta üçüncülük elde eden Furkan Eryılmaz, 3 yarış eksiği olmasına rağmen sezonu Avrupa dördüncüsü olarak noktaladı.

Furkan Eryılmaz, 2022 yılında PizzaLazza ana sponsorluğunda Avrupa’da elde ettiği başarıların yanı sıra 600cc A Grubunda Türkiye Bitci Pist Şampiyonası’nın 5 yarışın 5’ini de birincilikle tamamlayıp, Türkiye Şampiyonluğuna adını 7’nci kez yazdırdı.

2022 sezonunda ayrıca TMF GP grubunda da Türkiye şampiyonu olan Furkan Eryılmaz, yılı 2 farklı grupta Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.