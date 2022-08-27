Frutti Extra FIBA Eurobasket 2022’nin resmi sponsoru

Spora olan desteklerinin çerçevesini her geçen gün genişleten Uludağ İçecek AŞ, basketbolda Frutti Extra Bursaspor sponsorluğuyla başladığı yolculuğa son olarak FIBA EUROBASKET 2022 resmi sponsorluğunu ekledi.BURSA (İGFA) - Olimpiyat Oyunları ve FIBA Basketbol Dünya Kupası’na da yön veren FIBA EUROBASKET Turnuvası bu yıl, 1-8 Eylül 2022 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkenin ev sahipliğinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek. FIBA’nın düzenlediği Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçı da Berlin’de oynanacak.

Farklı kategorilerdeki markalarıyla çok sayıda spor dalını destekleyen Uludağ İçecek AŞ, Frutti Extra markasıyla da Basketbol Süper Ligi’nde oynayan Bursaspor'un isim sponsoru. Uludağ İçecek AŞ, Frutti Extra Bursaspor ile yaptığı basketbol yatırımlarına, geçtiğimiz yıl ilkini düzenleyip Euroleague takımı ALBA Berlin’i de konuk ettiği ve gelenekselleştirmeyi hedeflediği Frutti Extra Cup’ı eklemişti. Ayrıca Frutti Extra’yı global bir markaya dönüştürme yolunda gerçekleştirdiği EuroLeague Basketbol Ligi Almanya Bölgesel Resmi Sponsorluğu, "Final Four" organizasyonunun sponsorluğu, Avrupa’nın en çok izlenen ve kazananın “Avrupa Şampiyonu” olarak adlandırıldığı “Turkish Airlines EuroLeague” ve Avrupa'nın önemli basketbol yarışmalarından olan “7Days EuroCup” organizasyonlarının sponsorluğundan sonra marka, son olarak da FIBA EUROBASKET 2022’nin resmi sponsoru oldu.