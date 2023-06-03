Frutti Extra Bursaspor sezonu yemekle kapattı

2022-2023 Sezonunda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. sıradan play-off potasına giren Frutti Extra Bursaspor, sezon açılışında ve sezon sonunda geleneksel olarak gerçekleştirdiği yemeğini, Başkan Sezer Sezgin’in İznik Gölyaka’daki evinin bahçesinde düzenledi.BURSA (İGFA) - Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin yaptığı konuşmada, Frutti Extra Bursaspor’un sezon başından beri çok güzel ve zorlu bir sezon yaşadığını, çok büyük bir camia olduklarını söyleyerek, oyunculara, Frutti Extra Bursaspor Koçu Dusan Alimpijevic’e, menajer Nedim Yücel’e, tüm yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile, isim sponsoru olan Uludağ İçecek Türk A.Ş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Kızıl ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Dusan Alimpijevic imzalı takımın taktik bordu, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sayın Sezer Sezgin tarafından, Uludağ İçecek Türk A.Ş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’a takdim edildi.

Ömer Kızıl yaptığı konuşmasında; Bursa’da, Erbak ve Kızıl aileleri olarak spor, müzik, sanat alanında birçok sponsorluğa imza attıklarını dile getirdi. Uludağ İçecek Türk AŞ’nin gücü ile Bursaspor gibi başarılı bir spor kulübünü bir araya getirerek yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de örnek teşkil eden bir adım attıklarını ve büyük başarılara imza attıklarını paylaştı.

Şampiyon olamasak dahi, finallerde yarışarak şampiyonluğa yaklaştıklarını, bu örneklerin her yıl daha iyiye gideceğine inandıklarını söyledi.

Dusan Alimpijevic ise, ikinci yıl üst üste harika bir sezonu daha geride bıraktıklarını söyleyerek, tüm oyuncularına ve özellikle ön planda görünmeyen ama takıma büyük katkı sağlayan yardımcı koçlarına ve medikal ekibine teşekkürlerini iletti.

Sonrasında tüm basketbolcular, idari kadro, icra ve yönetim kurulu, hep beraber toplu fotoğraf çektirerek bu muhteşem günü tamamlamış oldu.