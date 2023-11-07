Formula 1'de 33 pilot arasında tek... Yurtdışında temsilde ise ilk kadın

İtalya’da otomobil yarışının zirvesi olarak kabul edilen TCR Italya Şampiyonası, Cumhuriyet’in 100. yılı ile aynı zamanda, İtalya’nın ünlü Formula 1 pisti Imola’da gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) -Doritos’un Marka Müdürü olarak görev alan Seda Kaçan, İtalya’nın ünlü Formula 1 pisti Imola’da gerçekleşen yarışlarda ilk üçe girerek Cumhuriyet’inn 100. Yılında Türkiye bayrağını İtalya’da dalgalandırdı.

Yarıştaki 33 pilot arasındaki tek kadın pilot olan Seda, Türkiye’yi otomobil sporlarında pist branşında yurt dışında temsil eden ilk kadın oldu.

“Siz yeterince isterseniz, önünüzde hiçbir engel duramaz!” mesajını veren Seda Kaçan, kendi hikayesini de şöyle özetledi:

“Genç kadınların %62’si hayallerinin önünde engeller olduğuna inanıyor. Üzücü olan bir gerçek var ki bu engellerin bazıları gerçek, bazıları ise oluşmuş kalıplar. Ve bu kalıpları yıkmak bizim elimizde! Ben yarış pilotu olma hayalimden bahsettiğimde herkes neden olamayacağımı anlattı. Hiç kimseyi dinlemedim, pes etmedim ve cevabımı ülkemiz adına aldığım kupalarımla verdim.”

Kaçan, 2024 yılında da Türkiye’yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürmeyi ve kadınların motor sporlarındaki temsiliyetini güçlendirmeyi hedefledi.