Ford F1'e dönüyor

Ford, yirmi yılı aşkın bir süre sonra Formula 1'e geri dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Efsanevi Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak olan yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı.

Red Bull Ford, hem Oracle Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri takımları için güç ünitelerini 2026 yılından itibaren en az 2030 yılına kadar sağlayacağını açıkladı.

Ford “Executive Chair” Bill Ford yaptığı açıklamada, “Bu ortaklık, büyük büyükbabamın şirketimizin kurulmasında kritik öneme sahip olan yarışı kazanmasıyla başlayan motor sporları hikayemizde heyecan verici yeni bir dönem. Ford, inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon geleneğini dünyanın en görünür sahnelerinden birine taşıyarak; dünya şampiyonları ve Oracle Red Bull Racing ile sporun zirvesine geri dönüyor.” dedi.

Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 sezonuna hazır olacak şekilde yeni teknik düzenlemelere uygun, içerisinde 350 kW gücünde bir elektrik motor ve sürdürülebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motor bulunan güç ünitesini bu yıl itibariyle geliştirmeye başlayacak. Ford Başkanı ve CEO’su Jim Farley: “Ford’un Formula 1’e geri dönüşü şirketimizin elektrikli, modern ve yazılım-tanımlı araçlar ve deneyimlere doğru daha fazla odaklanmasının bir sonucu. F1, yenilikleri gerçekleştirmek, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmak için oldukça uygun maliyetli bir platform" dedi.

Ford, dünya şampiyonasında lider giden takımına değer katabileceği tüm alanlarda teknik uzmanlık sağlayacak. İçten yanmalı motor geliştirme, pil hücresi, elektrikli motor teknolojileri, güç ünitesi kontrol yazılımı ve analitik alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Oracle Red Bull Racing Takım Başkanı ve CEO'su Christian Horner, "Bu ortaklık aracılığıyla Ford'u tekrar Formula 1'de görmek harika. Bağımsız bir motor üreticisi olarak, Ford gibi bir OEM’in deneyiminden yararlanma olanağına sahip olmak rekabette bize avantaj sağlayacak. Ford’un nesiller boyu süregelen çok zengin bir yarış geçmişi var. Jim Clark'tan Ayrton Senna'ya ve Michael Schumacher'e kadar uzanan isimler bunu tarif etmeye yeterli. Red Bull Powertrains ekibi için bu güçlü geçmişin bir sonraki bölümünü Red Bull Ford olarak hayat geçirmek son derece heyecan verici. 2026 kulağa uzak gelse de bizim için Oracle Red Bull Racing’in geleceği ve değişimi için çalışmalar şimdiden başladı.