Foçalı taekwondocudan 'altın' başarı

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi Sporcusu Asrın Yağız Büyükyavuz, yarı final elemelerini altın madalya ile geçti.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz ay İzmir’de yapılan MEB Yıldızlar İzmir İl Seçme Müsabakasında dereceye giren Foça Belediyespor Kulübü Sporcusu Asrın Yağız Büyükyavuz, 3-5 Nisan tarihlerinde Manisa’da gerçekleşen yarı final elemelerinde altın madalya kazanarak Nevşehir’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şampiyon taekwondocu Asrın Yağız Büyükyavuz’u ve antrenörlerini tebrik ederek, gelecek müsabakalarda başarılar diledi.

Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Avrupa Şampiyonasına da hazırlanan Asrın Yağız Büyükyavuz, Türkiye finallerinde başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.