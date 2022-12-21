Floor Curling şampiyonları Esat Öztürk'le buluştu

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Floor Curling'de küçük kızlarda Kayseri birincisi olan Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu’nu kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kabulde şampiyon öğrencileri tebrik eden Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ ya, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Kabulde konuşan Başkan Öztürk ; ”Yahyalı’daki okullarımız eğitimde başarılı olduğu kadar sporda da başarılılar. Bu başarının mimarları olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, saygı değer öğretmen ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yahyalı turizm ile tarım ve hayvancılığı ile spordaki başarısı ile İlhan parlakları ile spor akademisi ile Yerköyspor ve Yahyalıspor ile kendinden söz ettiren bir ilçe. 2023 yılından itibaren üniversiteye giriş sınavları artık ilçemizde de yapılacak. Bu konuda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı da konuşmasında; "Başkanımızın dokunmadığı okulumuz yok. Özellikle sportif faaliyetlerimizde, akademik başarılarımızda sağ olsun hemen ödüllendiriyorlar. Başkanımızın az önce ifade ettiği gibi ödül olduğu zaman motive biraz daha yüksek oluyor. Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulumuz hem karmada hem de erkeklerde kayseri birinciliği getirmişti. Bugün Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulumuz küçük kızlarda Kayseri birinciliği getirdiler. Öğrencilerimi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.