Filistinli şehitler anıldı, İsrail protesto edildi!

Türkiye Basketbol Ligi’nin altıncı haftasında Çayırova Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor arasında gerçekleşen basketbol karşılaşmasında, insanlık dışı saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimiz anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Filistinli kardeşlerimiz unutulmadı.

Filistin’de devam eden insanlık dışı saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimiz, müsabakada anıldı. 18 Ekim Çarşamba günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan basketbol karşılaşmasında ilk olarak salondaki ekranlara Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı yansıtılarak, Filistin’in yanındayız mesajı verildi.

SALDIRILAR PROTESTO EDİLDİ

Bununla beraber Çayırova Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, oyuncu ve teknik heyetleri ilk hücumda topu kullanmamaya ve Filistin’de yaşanan insanlık dramını protesto etme konusunda ortak karar aldı. Maçın başladıktan sonra Çayırova Belediyesi Basketbol takımı ilk hücumu kullanmayarak yaşanan saldırıları protesto etti ve salonda ‘Filistin’de işgalci İsrail tarafından şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz’ sözü anons edildi. Bu hareket, maçı izleyen tüm seyirci ve protokol tarafından büyük alkış aldı.