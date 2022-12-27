Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Filenin Sultanları'na yeni başantrenör
SPOR 27.12.2022, 18:21
Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol takımının başına İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'nin getirildiğini duyurdu.
Santarelli, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşamıştı.
Anlaşmanın detayları gelecek hafta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurulacağını belirtildi.
Federasyon, resmi internet sitesi aracılığıyla İtalyan başantrenörün antrenörlük kariyer ve başarılarının yanı sıra milli takım kariyer ve başarılarını sıraladı.
https://twitter.com/TVForgtr/status/1607713883304919041
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Fulham
|16
|22
|9. Chelsea
|14
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü