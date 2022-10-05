Filenin Sultanları ikinci maça çıkıyor

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada ile karşı karşıya geliyorİSTANBUL (İGFA) - Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kanada ile karşı karşıya geliyor.

Polonya'nın Łódź kentinde oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak.

İlk turda grubunu lider tamamlayan Türkiye, ikinci tur ilk maçında ise Almanya'yı 3-0'la geçmişti.

Türkiye, üçüncü maçını 7 Ekim'de ABD ile; dördüncü ve son maçını ise Sırbistan ile oynayacak. İki maç da yine 18.30'da başlayacak.

İkinci Tur'da gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.

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