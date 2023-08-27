Filenin Sultanları çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Sultanlar, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi.
Çetin geçen mücadelelerde 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
https://twitter.com/TVForgtr/status/1695846832004272580
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|3
|7
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|4
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|3
|4
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|3
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|3
|3
|11. Altay
|2
|3
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|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Ümraniye
|3
|2
|15. Göztepe
|3
|1
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|3
|2
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
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|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
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|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
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|3
|4
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|3
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|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
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|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
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|4. Rayo Vallecano
|2
|6
|5. Valencia
|3
|7
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|2
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|7. Real Betis
|2
|4
|8. Cadiz
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|2
|3
|10. Athletic Bilbao
|2
|3
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|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
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|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
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|1
|20. Sevilla
|3
|0