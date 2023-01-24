Filenin prenseslerine Başkan Zolan morali

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu Kepez Belediyespor’u 3-0 yenen filenin prenseslerine moral oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı galibiyetlerini Başkan Zolan’a hediye etti.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile Kepez Belediyespor karşılaştı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılamayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş, Spor Koordinatörü Faruk Işık ve çok sayıda vatandaş izledi. Başarılı performansları ile göz dolduran Denizli Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı rakiplerini 3-0 yenerek güzel bir başarıya imza attı. Maç sonu sahaya inen Başkan Osman Zolan, bir süre filenin prensesleri ile sohbet ederek güzel galibiyet için sporcuları tebrik etti. Genç sporcular Başkan Zolan’ın kendilerine büyük bir moral olduğunu belirterek galibiyetlerini kendisine hediye etti.