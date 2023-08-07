FİBA Europe Cup ön elemesi Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup’ta ana tabloya kalmak için ön eleme grup maçları için ev sahibi olmaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonunda FİBA Europe Cup’a ön eleme turundan başlayacak olan Potanın Tarzanları, grup formatında oynanacak maçlar için ev sahibi oldu.

Europe Cup’a yapılan başvuru sonrasında açıklanan karar ile birlikte 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak grup karşılaşmaları Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak.

Gruplar ise 8 Ağustos Salı günü çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli olan Avrupa Kupası maceramıza ön eleme turundan başlayacağımızı daha önce duyurmuştuk. Ön eleme maçları grup formatında oynanacak. Spor tesisi ve sportif yatırım anlamında önde gelen bir şehir olduğumuzu yaptığımız sunum sonrasında bir kez daha FİBA yetkililerine ispatladık. Yaptığımız ikili görüşmeler sonrasında 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlar için ev sahipliği için onay aldık. Sonuna kadar gitmeyi hedeflediğimiz Avrupa Kupası maçlarımıza tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Ülke basketboluna ve Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.