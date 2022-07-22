Fenerbahçeli eski futbolculardan Hatay'a ziyaret

Hatay’ın anavatana katılışının 83 yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası için kente gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği(FBİAD) yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Hatay Veteranlar ile Fenerbahçe Veteranlar maçı öncesi gerçekleşen buluşmada Fenerbahçeli eski futbolcular ve iş insanları Hatay’daki spor iklimine ve gündemine dair Savaş ile sohbet etti.

Kendisi de Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Lütfü Savaş, iki sene önce oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlileri 6-1 yenebilecekken 2-1 yenildiklerini hatırlattı. Ve o maç Fenerbahçe kalecisi Altay’ın çok iyi kurtarışlara yaparak takımını maçta tuttuğunu söyledi.

Süper Lig’de mücadele ettikleri süre zarfından hakemler ve federasyon hakkında en ufak bir kötü söz söylemediklerini de paylaşan Savaş, “Biz hakemler ve federasyon hakkında kötü söz söylemedik. Biz Süper Lig’e renk ve tat katmak istiyoruz. Hem Hatayspor hem Hatay Büyükşehir Belediyespor yönetiminde şehrimizin tüm renklerinden yöneticiler yer alıyor. İki kulübümüz de ahenk içinde çalışıyor” dedi.

Sohbetin ardından Başkan Savaş, konukları için hazırlanan plaketleri hediye etti. FBİAD yöneticileri deSavaş’ın hediyelerine karşılık olarak Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan’a üzerlerinde isimleri yazılı Fenerbahçe formalarını takdim etti.

Fenerbahçeli eski futbolcular ve iş insanları ziyaretin ardından Türkiye’nin en kompakt spor tesislerindenbiri olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’ni gezdi.