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Fenerbahçe Santa Clara ile anlaştı
Fenerbahçe Santa Clara ile anlaştı
SPOR 13.06.2022, 18:08 13.06.2022, 21:29
Fenerbahçe, Lincoln Henrique için Santa Clara ile anlaştığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Portekizli ekip Santa Clara ile Lincoln Henrique transferi için anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'ndne yapılan resmi açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a geleceği açıklandı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1536354467620302848
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