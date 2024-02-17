Fenerbahçe Rize'de

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Rize’ye gitti.RİZE (İGFA) - Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Rize’ye giden Fenerbahçe, yaklaşık 1.5 saat süren hava yolculuğunun ardından dün akşam kente vardı.

Kafilede Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Dinçay da yer aldı.