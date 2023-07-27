Fenerbahçe'nin Mudanyalı gözdesi: Emin Eren Sayar

Bursaspor’un elinden kaçırdığı, Fenerbahçe’nin Arda Güler’den sonra Türk futboluna kazandırmaya hazırladığı genç yetenek Mudanyalı Emin Eren Sayar, Fenerbahçe SK U14 takımında attığı 43 golle Türkiye gol kralı olarak Mudanya’nın da gururu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik sektörüne uzun yıllar hizmet veren Halil Sayar’ın torunu, Turgay Sayar‘ın oğlu olan 2009 doğumlu Emin Eren Sayar, futbolda gelecek vadediyor.

Bursa Nilüfer Gençlik ve Spor Kulübü’nde yetişen ve yeteneği Bursaspor’a götürülse de beğenilmeyen Emin Eren Sayar’ı keşfeden, Fenerbahçe Spor Kulübü oldu. 4 Ekim 2022’de amatör sözleşme imzaladığı Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 43 gole imza atan Sayar, U14 Gelişim Ligi’nde ‘gol kralı’ ödülünün sahibi oldu.

Sözleşme sonrasına ilk maçına 23 Ekim 2022 tarihinde çıkan ve Fenerbahçe’nin sahadan 5-1 galip ayrıldığı Kasımpaşa karşılaşmasında 30 ve 62’nci dakikalarda 2 gol kaydeden Emin Eren Sayar, U14 Gelişim Ligi Play-Off karşılaşmalarında son maçı ise sarı lacivert formayla 29 Nisan 2023 tarihinde Bursaspor ile oynadı. Bursaspor’u mağlup ederek sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe’nin kaydettiği goller ise, 37 ve 63’üncü dakikalarda yine Emin Eren Sayar’ın uğurlu ayağından geldi. Genç yetenek, Fenerbahçe Spor Kulübü U14 takımında bu yıl attığı 43 golle Türkiye gol kralı olarak aynı zamanda Milli Takıma yükselme başarısı sağladı.