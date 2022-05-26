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Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi devam ediyor
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi devam ettiği ve takımda 2 yıl daha kalacağını söyledi.
SPOR 26.05.2022, 14:10 Kadir Kurtay
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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği ve Arsenal'de son dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de 2 aydır kadro dışı kalan Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe takımda kalacağını belirten Erkut Söğüt, "Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil. İki yıl daha sözleşmesi var ve takımda kalacak. Antrenörüyle bir tartışma yaşadı.
Başka bir takıma gitmesi
Futbolcular ve antrenörler arasında görüş ayrılıkları olabilir. Kariyerini Türkiye'de bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. Her zaman Türkiye'de oynamak istiyordu. Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hâlâ yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için bir gerekçe göremiyorum."
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