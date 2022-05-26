Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi devam ediyor

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği ve Arsenal'de son dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 2 aydır kadro dışı kalan Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe takımda kalacağını belirten Erkut Söğüt, "Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil. İki yıl daha sözleşmesi var ve takımda kalacak. Antrenörüyle bir tartışma yaşadı.

Başka bir takıma gitmesi

Futbolcular ve antrenörler arasında görüş ayrılıkları olabilir. Kariyerini Türkiye'de bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. Her zaman Türkiye'de oynamak istiyordu. Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hâlâ yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için bir gerekçe göremiyorum."