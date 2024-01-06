Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Türkiye rekoru turunda

Doğuş Grubu, 'Doğuştan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek' vizyonuyla Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanında lider gruplarından biri olarak, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularını Türkiye rekoru turuna çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Doğuş Grubu, 'Doğuştan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek' vizyonuyla Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanında lider gruplarından biri olarak, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularını Türkiye rekoru turuna çıkarıyor. 3 Ocak'ta Karadeniz'in en doğusu Hopa'da başlayan 10 günlük rekor denemesi, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanacak.

Doğuş Grubu'nun desteğiyle Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi hem Türk denizciliği hem de yelkencilik için önemli bir rekor denemesine imza atıyor. Dört olimpiyat tecrübesi de bulunan sporcu Ateş Çınar ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir’in katılımlarıyla, bu etkinlik genç sporculara olimpiyat dışında yeni hedefler ve vizyon sunmayı da hedefliyor.

Bin 600 mil mesafeli bu deniz seyrinde, yelken sporcuları rüzgar gücüyle zorlu bir rekor denemesine girişiyor. 'Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz' sloganı ile gerçekleştirilen bu rekor denemesi, Türkiye'de bir ilk olarak karbon ayak izi ölçümüyle de dikkat çekiyor.