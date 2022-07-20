Fenerbahçe'den renkli forma tanıtımı

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla dünyanın önde gelen global spor markası PUMA, forma sponsoru olduğu Fenerbahçe ile görkemli bir tanıtıma imza attı. Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar ünlü isimlerin katılımı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sahip olduğu köklü spor mirasıyla dünyanın önde gelen global spor markası PUMA, forma sponsoru olduğu Fenerbahçe ile görkemli bir tanıtıma imza attı. Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar ünlü isimlerin katılımı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tanıtıldı. Ünlü sanatçı Ece Seçkin’nin performansı ile renklenen davette ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu yeni sezon forma lansmanı için sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.

PUMA’nın Fenerbahçe için tasarladığı yeni sezon formaları #DeliceSev sloganıyla düzenlenen bir davetle tanıtıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, takımın giyeceği İç Saha ve Deplasman formalarının yanı sıra, günlük giyim tarzının bir parçası olarak bile kullanılabilecek modern ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Üçüncü formalar tanıtıldı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen Fenerbahçe yeni sezon forma lansmanı; Ali Koç, Acun Ilıcalı, Ece Seçkin, Meltem Cumbul, Tülin Şahin, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu gibi sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin’in muhteşem performansı ile renklenen davette konuklar yeni sezon forma tanıtım heyecanını birlikte yaşadı. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu davetin sürpriz isimleri arasında yer aldılar. Video mapping ve dans gösterileri ile renklenen etkinlikte, ünlü oyuncuların gerçekleştirdiği görsel şov büyük ilgi çekti.

“DELİCE SEV” SLOGANI GERÇEK BİR TRİBÜN MARŞINA DÖNÜŞECEK

PUMA’nın yeni Fenerbahçe formaları, ‘DELİCE SEV’ sloganı ile tanıtılıyor. Kampanya kapsamında çekilen reklam filmi için, bir 90’lar klasiği olan “Yeniden Sev” şarkısı, “DELİCE SEV” sözleriyle yeniden uyarlandı. Ortaya çıkan şarkı, şimdiden bir tribün marşı klasiği olmaya aday.

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun yer aldığı, bir müzik videosu estetiği taşıyan reklam filmi, PUMA’nın cesur, kendine güvenen, kararlı ve eğlenceli kimliğini yansıtırken, aynı zamanda Fenerbahçe tutkusunu Kadıköy ruhuyla bir araya getirerek taraftarı kucaklıyor.

3 AYRI FORMA TANITIMI YAPILDI

Manchester City, AC Milan gibi dev Avrupa kulüplerinin forma tasarımını yapan PUMA global tasarım ekibinin Fenerbahçe için hazırladığı formalar, 3 ayrı modelden oluşuyor. İç Saha Forması klasik tasarımıyla efsanevi çubuklu forma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Deplasman Forması kulübün ikonik simgesi sarı kanaryadan ilham alan deseniyle dikkat çekerken, Üçüncü Forma ise günlük giyim tarzının bir parçası olarak bile kullanılabilecek modern ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor.