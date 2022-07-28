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Fenerbahçe'den Ömer Temelli istifa etti

SPOR 28.07.2022, 18:01
Fenerbahçe'den Ömer Temelli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1552637848469250054

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