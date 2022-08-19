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Fenerbahçe'den İçişleri'ne dava

SPOR 19.08.2022, 19:14
Fenerbahçe'den İçişleri'ne dava

Fenerbahçe Spor Kulübü, savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda şirketin zarara uğradığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'na dava açtı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması kapsamında savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda şirketin uğradı zararlardan ötürü T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı dava açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1560643194009882625

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