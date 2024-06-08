Son Dakika

Fenerbahçe'de genel kurul heyecanı

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı başladı

SPOR 08.06.2024, 13:48
Fenerbahçe'de genel kurul heyecanı

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başladı.

İki gün sürecek kongreye mevcut Başkan ve Başkan Adayı Ali Y. Koç, Eski Başkan ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu ile kongre üyeleri katıldı.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin’in açılış konuşmasıyla başlayan kongrede yapılan oylama sonucunda Kongre Divan Başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR"

“Sayın Başkanlar, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değerli Kongre Üyelerimiz, değerli hazirun, sayın basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Fenerbahçe taraftarımız, hepinize hoş gediniz diyor, Genel Kurulumuzun açılışını yapıyorum.

Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü’nün büyük ailesi olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her Seçimli Genel Kurulda olduğu gibi Kulübümüzün yönetimini ve geleceğini belirlemek için en önemli bir adım atıyoruz. Bu demokratik süreçte bir araya gelerek kulübümüzün yol haritasını belirlemek ve daha da büyümesini sağlamak için birlikte kararlar alacağız. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe bir camiadır. Birlikte tutkuyu, inancı ve umudu paylaştığımız Türk sporuna yön veren köklü bir geçmişe sahip bir ailedir. Bugün burada bu büyük ailenin birer parçası olarak geleceğe dönük kararlar almak için bir araya geldik. Kulübümüzün değerlerine, tarihine ve mirasına sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu yolda kulübümüzün daha da büyümesini sağlayacak adımları atmaya kararlıyız. Gençlerimizin sporla buluşmasını, başarılarına tanıklık etmemizi ve onları geleceğe hazırlamamızı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Fenerbahçe’nin sadece sahada değil, her alanda başarılı olması için gayret göstereceğiz. Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlaması, sporun gücünü ve birleştirici etkisini herkese göstermesi için çaba harcayacağız.

Değerli Üyeler, 

Bugün burada geleceğe umutla bakıyoruz. Söylediğim gibi birlikte el ele vererek Fenerbahçe’yi daha da ileriye taşıyacak kararları almak için bir araya geldik. Hep birlikte kulübümüzü daha da büyük başarılara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Unutmayalım ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum. Çünkü en büyük zafer birlikte hareket ederek kulübümüzün değerlerini ve başarısını korumak, daha da ileriye taşımaktır.

Katılımınız ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız."

 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21