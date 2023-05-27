Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son 9 maçta aldığı 8 galibiyetle normal sezonu 7. sırada tamamlayan TOFAŞ, play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Play-off’lara 6 maçlık galibiyet serisiyle giren Orhun Ene yönetimindeki Mavi Yeşilliler, iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride deplasmanda kazanarak 2. maç öncesi avantaj elde etmek isterken, Dimitris İtudis idaresindeki Fenerbahçe Beko ise 24 galibiyet-6 mağlubiyet ile ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe Beko ilk yarıda sahasında oynadığı maçı 82-68 kazanırken; TOFAŞ da evindeki mücadeleden 94-89 galip ayrılmıştı.

Bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ – Fenerbahçe Beko arasındaki play-off çeyrek final serisinin 2. maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Eşitlik halinde iki takım arasındaki 3. ve son maç ise 2 Haziran’da İstanbul’da olacak.