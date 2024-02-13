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Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor

SPOR 13.02.2024, 17:15
Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor. Mücadele, yarın 20.30’da Enka Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayı kazanması halinde 16 Şubat Cuma günü 21.00’da Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde karşılaşacak.

ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

13.02.2024 18.00 – Çeyrek Final – Anadolu Efes – Manisa BŞB.
13.02.2024 20.30 – Çeyrek Final – Pınar Karşıyaka – Galatasaray Ekmas
14.02.2024 18.00 – Çeyrek Final – Beşiktaş Emlakjet – Bahçeşehir Koleji
14.02.2024 20.30 – Çeyrek Final – Aliağa Petkimspor – Fenerbahçe Beko

FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 26. hafta mücadelesinde Panathinaikos Aktor’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-63 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 15 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley 16, Tarık Biberovic ve Nick Calathes 12’şer sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son olarak 11 Şubat Pazar günü konuk olduğu Reeder Samsunspor’u 75-96 ile geçerek 20. maçında 17. galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilerde Johnathan Motley 18, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic 15’er sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALİAĞA PETKİMSPOR’DA SON DURUM

Burak Gören tarafından çalıştırılan Aliağa Petkimspor’un kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Guardlar: Markel Starks, David Efianayi, Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Sonsırma, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren
Forvetler: Khyri Thomas, Yavuz Gültekin, Peyton Aldridge
Pivotlar: Emre Tanışan, Jeremy Simmons, Mahir Ağva, Murat Kağan Tor

Aliağa Petkimspor bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 20 maçta 10 galibiyet aldı. Rakibimiz son olarak 11 Şubat Pazar günü konuk olduğu Tofaş’a 84-71 yenildi. Aliağa Petkimspor’da Markel Starks 23, David Efianayi 20 sayı üretti. 

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