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Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'na yeni sponsor

SPOR 21.01.2023, 14:15
Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Yemeksepeti, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) -  Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, kadın basketbolunun ülkemizdeki lokomotifi Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının “Forma Sırt Numara Üstü Sponsorluğu” için Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı.

Bu sponsorluk anlaşması ile Yemeksepeti’nin logosu, 2022-2023 Kadınlar Basketbol Sezonu ikinci yarısında ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ve Kadınlar Türkiye Kupası’nda, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’nın forma sırt numarasının üstünde yer alacak.

Sponsorluk anlaşması için 20 Ocak’ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü ile Yemeksepeti’nden yöneticilerin yanı sıra, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve basın mensupları katıldı. 

Etkinlikte konuşma yapan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı ve şunları söyledi: “Ülkemizin köklü kulüplerinden ve değerli camialarından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadın basketbol takımı ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliğinin öncelikle kulübe, takıma ve Türkiye basketboluna hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye basketboluna iki önemli sponsorluk desteğini başlattık. Basketbol Milli Takımlar’a ve Basketbol Süper Ligi’ne sponsor olduktan sonra bu yılın ilk ayı içinde Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımımız ile bu işbirliğini hayata geçirerek, Türkiye basketboluna sunduğumuz katkılara çok anlamlı bir halka daha eklemiş olduk. 22 yıl önce faaliyete geçen Yemeksepeti, 81 ilimizde 30 milyonu aşkın kullanıcısı, 65 bin iş ortağı restoranı ve 11 bin mahalle esnafıyla çok büyük bir aile. Ülkemizin bir başka büyük ailesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü ile Espor sponsorluğundan sonra bu işbirliğini hayata geçirmekten ötürü mutlu ve gururluyuz. Başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza başarılar diliyorum.”

İKİ MARKA BULUŞTU

Sponsorluk anlaşması töreninde konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise şunları söyledi: “Basketbol Takımımızın Forma Sırt Sponsorluğu için sezonun kalan kısmında Yemeksepeti ile birlikte olacağız. Alanında öncü ve lider olan iki markanın aynı çatı altında buluşması çok kıymetli. Umuyorum ki birlikteliğimiz yalnızca bu sezonla sınırlı kalmayacak ve önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Ülkemiz ve kulübümüz için ayrı bir anlam ifade eden, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu önemli yılda, yanımızda olan tüm sponsorlarımız gibi Kadın Basketbolu deyince ülkemizin lokomotif takımı konumunda bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding takımımızın yanında olacak Yemeksepeti’nin yeri de bizim için çok ayrı olacak.”

Toplantıdaki konuşmasında Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ise şu düşüncelerini paylaştı: “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel senede alacağımız her başarı bizler için ayrı bir öneme sahip olacak. İki gün önce de takımımız Euroleague’in 10. haftasında Olympiacos SFP’ye karşı çok güzel ve farklı bir galibiyet elde etti. Bir kez daha bu zorlu yolda hedeflerimize ortak olan Yemeksepeti’ne ailemize hoş geldin diyor, Kulübümüze verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Anlaşmamızın her iki taraf için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

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