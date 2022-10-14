Fatih Akyel, Lüleburgazspor’un teknik patronu oldu
Kırklareli Süper Amatör Lig’de mücadele eden Lüleburgazspor’un teknik direktörlük görevine eski Galatasaraylı milli futbolcu Fatih Akyel getirildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Lüleburgazspor’da teknik direktörün ismi belli oldu.
Lüleburgazspor Kulüp Başkanı Özgür Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lüleburgazspor’un yeni teknik direktörünün Fatih Akyel olduğunu duyurdu.
Akyel’le tüm konularda anlaşmaya vardıklarını belirten Kaya, “Dünya 3.sü olan milli takımımızla birlikte yıllarca milli formayı giymiş, UEFA kupası, Süper Kupa, 5 kez Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu (Galatasaray-Fenerbahçe), 2 kez Türkiye Ziraat Kupası kazanmış olan Fatih Akyel hocamızla tüm konularda anlaşmaya vardık. Büyük Lüleburgazspor camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Akyel, statta düzenlenen törenle hem imza attı, hem de futbolcu ve yöneticilerle tanıştı.
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