Eyüpspor Süper Lig'e çıkacak

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Oyuncuların Eyüpspor'u banka gibi görmesinden veya son durak olarak görmesinden rahatsızım. Hala hayalleri olan oyuncularla devam etmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkacağız” dedi.İSTANBUL (İGFA)- La Liga takımlarından Atletico Madrid ve Barcelona’da top oynamış Galatasaray’ın efsane futbolcusu olarak anılan ve geçtiğimiz sezon itibarıyla yeşil sahalarda yeni bir sayfa açarak Eyüpspor’un teknik direktörlük koltuğuna oturan eski milli oyuncu Arda Turan, Tivibu Spor’da Rezzan Yetiş’e konuk oldu. Eyüpspor Tesislerinde gerçekleştirilen röportajda teknik adam olarak geçirdiği ilk sezonunu değerlendiren Arda Turan, Süper Lig’e çıkmak için oynadıkları play-off maçında Bodrum karşısında aldığı mağlubiyet hakkında , “Şampiyonlar Ligi finalini 90+2'de kaybetmiş bir futbolcuyum. Kazanımlarımı, düştüğüm yerden kalkarak elde ettim. Bodrum'da acı şekilde elendik. Şartlar ne olursa olsun elememiz lazımdı. Oyuncularıma maçtan sonra şunu söyledim; 8 ay sonra şampiyonluk yoluyla Süper Lig'e çıkacağız. Bodrum maçından sonra da hemen Bolu'ya otel bakmaya gittim. Sabah çok erken kalktığımızda da "Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim" şarkısını açtım, unutmasınlar diye. İnsan kaybettiklerinden de çok şey öğrenmeli” dedi.

GALATASARAY ÇOCUKLUK SEVDAM

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’la olan ilişkisine değinen Arda Turan şunları ifade etti; “Okan ağabeye çok güveniyoruz. Okan ağabey insani değerlere önem veren biri. Oyuncular her şeyden önce insan olarak görülmek istiyorlar. Galatasaray'a gelene kadar çok şey başardı. Galatasaraylı olarak ona geçen sezon için teşekkür ediyorum. Ondan çok şey bekliyoruz.”. Galatasaray sevgisinin çocukluktan geldiğini belirten Arda Turan, “Ben Galatasaraylıyım, benim çocukluk sevdam. Birçok fedakarlık yapmama rağmen bu sevdam yargılandı. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Galatasaray teknik direktörü olma hayalim var. Ama Okan ağabey gibi içimizden yetişmiş büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. O yüzden sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız, onun için hazırlanıyoruz. Ben ülkemin milli takımını da Galatasaray'ı da çalıştırmayı çok isterim. Ama sonrası hayalim Atletico Madrid ve Barcelona'yı çalıştırmak. Her sabah kalktığımda en iyi teknik direktör olmak istediğimi kendime söylüyorum” dedi.

ATLETICO MADRİD EVİMDE HİSSETTİRDİ

Çocukluk yıllarında kapısından içeri girdiği Galatasaray’ın 2011 yılına kadar ileri hattının vazgeçilmezi olan Arda Turan 2005 yılında yükseldiği Galatasaray’ın A takımından 2011 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Atletico Madrid’de efsane olarak anıldığını söyleyen Arda Turan, “Bana Galatasaray'da efsane olmakla ilgili bir söz söylendiğinde insanlar şüphe duyarlar, buna saygı duyuyorum. Ama kulübün çok zor zamanlarında, genç yaşta, kulübün şampiyonluğunda en büyük katkıyı yapmak ve kulübün ihtiyacı varken büyük transfer ücretiyle gitmek de kulüp için bir efsane olmayı gösterebilir. Şu anki Galatasaray yönetiminden bahsetmiyorum ama kulüpten bana hiçbir zaman böyle bir teklif gelmedi. Atletico Madrid bana hiçbir yerde hissetmediğim kadar evimde hissettirdi. Oraya gittiğimde bana efsaneden başka bir şey demediler. Ne zaman arasam telefonun diğer ucundalar. Ben de her zaman yerleri ayrı” dedi.

FATİH TERİM BÜYÜK İNSAN

Futbolda çıkışını özellikle Fatih Terim’le çalıştığı dönemlerde gerçekleştiren Arda Turan, “İmparator” lakaplı Galatasaray’ın efsane hocası hakkında şunları dile getirdi; “Fatih Hoca büyük bir insan. Yanındaki insanlara da öğrenme fırsatı verir. Ben de bunları değerlendirmeye çalıştım. Benim tanıdığım Fatih Hoca çalıştığı zaman çok daha mutlu biri. Fatih Terim'in futboldan uzak kalması rahatsız edici oluyor. Her zaman yenilikleri takip eden bir teknik direktör. İnsanların sadece motivasyon üzerinden gitmesi beni rahatsız etmiştir. Tekniği, taktiği, antrenman bilgisi motivasyon etkisinin üzerindedir. Hocaya benzemek çok hoşuma gidiyor ama aynı şekilde kariyeriyle de benzemek lazım. Sevdiğiniz ve hayran olduğunuz biriyle çok vakit geçirince bazı özellikleriniz benziyor.”

ARDA GÜLER BARCELONA'YA GİTSE MUTLU OLURDUM

Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan Arda Turan’ın adaşı büyük bir yetenek olan Arda Güler’in Real Madrid’e transferini yorumlayan Arda Turan, “Arda Güler ülke futbolumuz için çok kıymetli bir kardeşimiz. Öncelikle Fenerbahçe kulübüne Arda'nın gelişimine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arda'ya hayatında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki dünyanın en iyi futbolcularından olacaktır. Bizleri çok çok geçecektir. Ailesiyle çok güzel gözüküyorlar. Bu durumların keyfini çıkarsın. Real Madrid forması çok yakışıyor. Türkiye'de de Fenerbahçe'de rakibimdi, İspanya'da da Real Madrid'de rakibim. Arda çok başarılı olsun ama Barcelona ve Atletico Madrid kazansın. Arda Güler, Barcelona'ya gitse çok daha mutlu olurdum. Şu anki tercihlerini yadırgamıyorum. Benim oynadığım Barcelona tarihin en iyisiydi. Şimdiki Barcelona yeniden oluşum içinde olan Barcelona. Real Madrid de gençleşiyor ama daha olgun bir takım. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.