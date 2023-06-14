Eyüpspor, Keşan Genç Ordu’nun başarılı oyuncusuna talip

Edirne U12 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu’nun başarılı oyuncusunu 1.Lig ekiplerinde Eyüpspor gözetim altına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu’nun başarılı oyuncusu Murat Çetin’in Eyüpspor tarafından belirli bir süreden beri izlendiği ve takip edildiği öğrenildi.

Çetin için Eyüpspor yönetiminin Keşan Genç Ordu yönetimi ile de görüşerek genç oyuncuyu bünyesine katmak için gerekli adımları atacağı da belirtiliyor.