Euroleague'ye İtalya'da Türk damgası

Avrupa’nın en çok takip edilen basketbol ligi EuroLeague’de ülkemizi temsil eden takımlarımız Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İtalya çıkartması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında dün parkeye çıkarken temsilcimiz maçı 85-80’lik skorla kazanmayı başardı. EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ise Perşembe günü oynanan maçta, deplasmanda Olimpia Milano’yu 82-72 yenerek liderliğini sürdürdü.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da karşılaşmayı yerinde izleyerek bu heyecana ortak oldu.