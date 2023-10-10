EURO 2032'nin ev sahipleri belli oldu!

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceği açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı. İki ülke, maçların oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

https://twitter.com/UEFA/status/1711716050281091294