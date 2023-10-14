EURO 2032 Erzincan'da oynanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2032 Avrupa Şampiyonası maçlarından birinin Erzincan’da da oynatılması gerektiğini söyledi.ERZİNCAN (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2032 Avrupa Şampiyonasının Türkiye ve İtalya’nın birlikte düzenleyecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türk sporunun bu büyük organizasyonu başarıyla düzenleyeceğini inandıklarını kaydeden Sarıgül, maçlarında bir tanesinin mutlaka Erzincan’da oynatılması gerektiğini belirtti.

Erzincan’ın oldukça misafirperver bir il olduğunu ve milli maçlarda A Milli Futbol Takımına büyük destek vereceğini ifade eden Sarıgül, mutlaka bir milli maça Erzincan’ın ev sahipliği yapması gerektiğinin altını çizdi.