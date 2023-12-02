EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu
EURO 2024 kura çekimi gerçekleşirken A Milli Takım'ın turnuvada karşılaşacağı rakipleri belli oldu.EURO 2024 kura çekimi gerçekleşti. Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen organizasyonda gruplar belli oldu.
Kura çekimine 2. torbadan katılan A Milli Takım'ın turnuvadaki rakipleri Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi oldu.
Turnuvanın açılış maçı 14 Haziran Cuma günü Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.
EURO 2024 grupları
A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı
E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı
F Grubu: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C kazananı
Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü
A Milli Takım turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Dortmund'da C Yolu'ndan gelecek rakibiyle yapacak.
Milliler gruptaki ikinci maçında 21 Haziran'da yine Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar grup etabında son maçını 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya'ya karşı oynayacak.
EURO 2024 play-off eşleşmeleri
EURO 2024'te yer alacak son 3 takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen ülkelerin oynayacağı play-off maçlarının ardından belli olacak.
C Yolu play-off galibi Türkiye'nin grubunda yer alacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|37
|2. Fenerbahçe
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|14
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Rizespor
|14
|21
|8. Antalyaspor
|14
|20
|9. Hatayspor
|14
|18
|10. Kasımpasa
|13
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|13
|16
|13. Sivasspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Bodrumspor
|14
|24
|5. Göztepe
|13
|23
|6. Sakaryaspor
|14
|23
|7. Gençlerbirliği
|13
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|14
|16
|12. Ümraniye
|14
|15
|13. Adanaspor
|14
|15
|14. Manisa FK
|13
|14
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|14
|25
|7. Newcastle
|14
|24
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Brentford
|14
|19
|11. Chelsea
|13
|16
|12. Crystal Palace
|13
|15
|13. Wolves
|14
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|14
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|14
|11
|17. Mallorca
|14
|10
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|14
|3