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Eskişehir’de 2022 yılına spor damga vurdu

SPOR 30.11.2022, 14:00
Eskişehir’de 2022 yılına spor damga vurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan bireyin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ile binlerce vatandaş, sporun birleştirici ruhunda buluştu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 2022 yılında şampiyonalar, yarışlar, şenlikler, turnuvalar, söyleşiler, kutlamalar başta olmak üzere birçok alanda önemli organizasyonlara imza atarak büyük başarıya imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Köklü bir spor kültürüne sahip olan Eskişehir, 2022 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu bir yılı daha geride bırakıyor.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan spor okullarına Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi ve Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi’nde yapılan eğitimlere katılan vatandaşlar sağlıklı bir yıl geçirdi. Kapalı Spor Salonu, Osmangazi Spor Sahası, göletler ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda açılan kurs ve düzenlenen eğitimlerden binlerce vatandaş faydalanırken, düzenlenen etkinliklerle sporun birleştirici ruhu tüm şehre yayıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği “Yaz Dönemi Spor Çocuk Eğitimleri” ile futbol, basketbol, voleybol, hentbol, kano, cimnastik, taekwondo, halk oyunları ve optimist tekne branşlarında 900 sporcuya eğitim verildi. Eğitimler kış döneminde de yoğun katılımla devam ediyor.

Ayrıca yetişkinler kategorisinde 18 yaş üzeri kadın ve erkekler için ücretsiz yapılan “Yeni Dönem Yetişkin Spor Eğitimleri”ne fitness, aerobik ve pilates branşlarında 550 kayıtlı kursiyer katılırken, 3 ay süreyle devam edecek olan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin uzman spor antrenörleri tarafından yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, spor etkinliklerinin yanı sıra eğitim ve söyleşilerle de önemli bir farkındalık yarattı. Oli Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi ile 2 bin öğrenciye eğitim gerçekleştirilirken, Köy Enstitülerinde Uygulanan Beden Eğitimi ve Günümüze Yansımaları Söyleşisi, Çağdaş Toplumlarda Gençlik ve Spor Kültürü Söyleşisi de büyük ilgi gördü. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bisiklet etkinliği, Büyükşehir Belediyesi 7. Çocuk Şenliği, Dünya Çevre Günü, Yaz Okulları Mini Minikler Futbol Şenliği de yoğun katılım ile gerçekleştirildi. 6. Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışlarında ise 50 özel gereksinimli sporcu Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda yarıştı.

Haziran ve Temmuz aylarında Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları ile Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Eskişehir, 60 kulüpten 500 sporcuyu ağırladı. Bir diğer büyük organizasyonda ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali ile 19 ilden 4 bin sporcu, şehrin sokaklarında kurtuluşun 100. yılı için koştu.

19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinliklerinde açık alan voleybol ve badminton müsabakaları, penaltı yarışması ve beceri koordinasyon parkuru gibi spor etkinlikleri Osmangazi Spor Sahası’nda; 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği ise Gökmeydan Spor Kampüsünde yaklaşık 500 katılımcı ile gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında Gençlik Kupası Dragon Yarışları ve Tekneler ile Fener Alayı Geçişi düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında flayboard gösterisi ve porsuk çayında tekneler ile Fener Alayı Geçişi yapılırken, Eskişehir’in kurtuluşuna özel düzenlenen 100. Yıl Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Spor Sahası’nda 31 Ağustos-2 Eylül 2022  tarihleri arasında yapılan şenlikte ilk kez açık alanda; hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında aktif spor hayatını tamamlamış usta sporcular, torunları yaşındaki minik sporcularla birlikte gösteri maçları yapıldı. Hentbolda minikler ve veteranlar olmak üzere 15 takım 28 müsabakada, voleybolda minik ve veteran 12 takım 18 müsabaka gerçekleştirildi. Kanlıkavak Basketbol Sahası’nda ise basketbolda minikler ve veteranlar olmak üzere 16 takım 16 müsabakada toplam 500 sporcunun katılımı ile etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca Kanlıkavak Parkı mevkiinde Bando Es Es’in eşliğinde vatandaşlar ve sporcuların katılımı ile 100. yıl sporcu yürüyüşü gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise Belediye Çalışanları Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, Cumhuriyet Bisiklet ve Scooter Turu, Doğadan Şehre Cumhuriyet Yürüyüşü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Teknelerle Fener Alayı Geçişi gerçekleştirildi. Tüm kutlamalara on binlerce Eskişehirli akın ederken ortaya tarihi görüntüler çıktı.

Açık havada parklarda spor etkinlikleri bu yıl da Eskişehirlilerden büyük ilgi görürken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spora destek çalışmalarına da aralıksız devam etti. Dilekçe ile belediyeye başvuran toplamda 425 spor kulübüne nakdi yardım, araç desteği, su desteği ve spor malzemesi desteği sağlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkilileri, 2022 yılında 7’den 70’e on binlerce kişiye ulaşan etkinliklerin 2023 yılında da artırarak devam edeceğini belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir’in bir spor kenti olduğunu belirterek, bu büyük kültürü gelecek nesillere taşımak amacıyla 2023 yılında da Eskişehirliler ile birlikte spor ve sağlık dolu, hareketli bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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