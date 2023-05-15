Eskişehir Kadın Takımı Play-off'ta

TFF Kadınlar 3. Ligi 9. Grupta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Eskişehir derbisinde rakibi Eskişehir Öncü ve Spor Kulübü’nü son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek ilk kez katıldığı ligde adını play-off’a yazdırdı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, kadın futbolunda lige damgasını vurdu. Yaş ortalaması ile en genç takım olan ve 3. Lig 9. Grupta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin son haftasında play-off için sahaya çıktı.

Osmangazi Spor Sahası’nda oynanan ve ligin final niteliğindeki maçta Eskişehir Öncü ve Spor Kulübü ile karşılaşan Büyükşehir, 3 puan hedefiyle çıktığı karşılaşmada uzatmaların son saniyelerinde attığı golle adını play-off’a yazdırdı.

Maçta etkili bir futbol ortaya koyan Büyükşehir’in yıldızları, 1-1’e gelen maçta çok sayıda gol fırsatı yakalamasına rağmen galibiyeti uzatma dakikalarında attığı golle elde etti. 2-1’lik skorla maçın tamamlanmasının ardından sevinç yumağına dönen Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı kadınları, galibiyetle gelen play-off’u doyasıya kutladılar.

Karşılaşma sonunda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcuları gösterdikleri üstün performans ve play-off’a kalma başarısı nedeniyle tebrik ettiler.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü aldığı 3 puanla puanını 16’ye çıkarırırken, rakibi 1922 Dumlupınar bay geçtiği haftada 14 puanda kaldı. Bu sonuçla ligi 2’nci sırada tamamlayan Büyükşehir, ilk kez katıldığı ligde play-off’a kalarak 2. Lig hedefine odaklandı.

TFF Kadınlar 3. Liginde, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, play-off maçlarında yer alma hakkını elde ettiler. Play-off’lar sonucunda toplam 5 takım 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi’nde yer alacaklar. Play-off takvimi ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.