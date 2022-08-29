Eskişehir'deki yarı maratonda şampiyonluk Sakarya'dan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Sporcusu Ali Turan, 60-65 yaş grubunda katıldığı Eskişehir Yarı Maraton Koşusunda birincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Sporcusu Ali Turan, 21 kilometrelik Eskişehir Yarı Maraton koşusunda birincilik elde etti. 60-65 yaş grubunda yarışan Turan, zorlu geçen yarışlarda, en yakın rakibini 25 saniye farkla geride bıraktı.

Eskişehir’de düzenlenen koşulara binlerce sporcu katılırken, festival havasında geçen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Turan, “Şehrimizi ve kulübümüzü Türkiye’nin birçok noktasında temsil etmekten dolayı oldukça mutluluk duyuyorum. Her yarışların sonunda verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah gelecekte de bu başarılara yenilerini ekleyip şehrimizin spor alanındaki ismini daha iyi bir şekilde duyuracağız” dedi.