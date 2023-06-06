Erzincanlı başarılı milli sporcular Türkiye'ye döndü

Yonex Bonn Badminton Turnuvası Şampiyonları Bengisu Erçetein ve Nazlı Can İnci Almanya'dan Türkiye’ye döndü.ERZİNCAN (İGFA)- Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık sponsorluğunda katıldıkları Yonex Bonn Badminton Turnuvası’nda büyük başarılar elde eden, Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlı Can İnci çifti Türkiye’ye döndü.



Yonex Bonn Badminton Turnuvası'nda gösterdikleri üstün performansla turnuva şampiyonu olarak Almanya’dan Türkiye’ye dönen Bengisu Erçetin ve Nazlı Can İnci havaalanında Erzincan Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından karşılandı.

Bengisu Erçetin ve Nazlı Can İnci, Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Başarılı sporcuların sponsorluğunu üstlenen Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık yetkilileri ”Ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil eden Erçetin ve İnci çiftini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Firma olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.