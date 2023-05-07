Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda maçlar tamamlandı

2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda normal sezonu bugün oynanan 22. hafta maçlarıyla sona erdi. Normal sezonu Beykoz Belediyesi 39 puanla lider tamamlarken ilk sekiz sırada yer alan takımlar ligin şampiyonunu belirlemek üzere play-off maçları oynayacak.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 1. turu maçları 11, 17 ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde oynanacak.

Play-off birinci tur müsabakalarında sezonu; birinci ile sekizinci, ikinci ile yedinci, üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci bitiren takımlar eşleşecek ve bu turu geçen dört takım yarı finale yükselecek.

Üç müsabakalı ve iki galibiyet üzerinden oynanacak play-off 1. tur serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında yapılacak.

Yarı final maçları ile üçüncülük maçları da aynı sistem dahilinde oynanırken, final serisi beş müsabakalık serilerde üç galibiyet üzerinden oynanacak. Final serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın, dördüncü maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, beşinci maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.

22. HAFTA SONUÇLARI ŞÖYLE: Köyceğiz Bld. 35 - 38 Mihalıççık

Nilüfer Bld. 55 - 40 Ümraniye Bld.

İzmir Büyükşehir Bld. 33 - 25 Spor Toto

MKE Ankaragücü Mamak Bld. 23 - 35 Sakarya B.B S.K

BJK Yurtbay Seramik 32 - 37 Beykoz Bld.