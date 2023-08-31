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Erkekler Süper'lerde Beşiktaş, Nilüfer'i mağlup etti
SPOR 31.08.2023, 09:16
Erkekler Süper Lig’inde Beşiktaş, Nilüfer Belediyesi’ni mağlup ettiİSTANBUL (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 1. haftası bugün Beşiktaş’ın, Nilüfer Belediyesi’ni 40-33’lük skorla mağlup ettiği maç ile sona erdi.
Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan ve TRT spor Yıldız kanalından canlı yayınlanan maçın ilk yarısı da Beşiktaş’ın 22-14’lük skor üstünlüğü ile tamamlandı.
Erkekler Süper Ligi 2. hafta maçları 3 ve 4 Eylül tarihlerinde oynanacak ve THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
|3
|5
|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Bandırmaspor
|3
|5
|7. Sakaryaspor
|3
|5
|8. Bodrumspor
|3
|4
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Kocaelispor
|3
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Rayo Vallecano
|3
|6
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Getafe
|3
|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Granada
|3
|3
|16. Las Palmas
|3
|2
|17. Mallorca
|3
|1
|18. Celta Vigo
|3
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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