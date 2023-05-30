Erkekler Süper'de son finalisti 3. maç belirleyecek

Erkekler Süper Ligi'nde son finalist üçüncü maçta belli olacakSAKARYA (İGFA) - 2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda yarı final serisinin ikinci maçları bugün oynandı.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Beykoz Belediyesi, Spor Toto'yu 28-27'lik skorla mağlup etti. İlk maçta da rakibini 32-30 mağlup eden Beykoz Belediyesi, seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.

Yine Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan diğer yarı final maçında ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek üç maçlık seride 1-1 eşitlik sağladı. Yarı final serisinin ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-28'lik skorla yenmişti.

Finalist takımın belli olacağı yarı final serisi son maçı yarın saat 15.00'te yine Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve müsabaka TRT Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.